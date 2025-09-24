Arancha Tejero

La AECC en Málaga reivindica la importancia de la investigación oncológica

Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de vida. Solo en Málaga, en el año 2024 se registraron 10.400 nuevos diagnósticos. Unas cifras “aplastantes”, como señala Joaquín Morales, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, que evidencian la urgencia de seguir impulsando la investigación como el único camino para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.