Atlas News

Schwarzenegger recibe el Premio de Honor de la San Diego Comic Con Málaga

El actor, empresario y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha visitado este domingo la San Diego Comic Con Málaga (SDCCM) en calidad de invitado de honor para despedir la primera edición de este encuentro dedicado a la cultura pop. "¡No puedo creer que la Comic-Con esté en España! Para mí es como volver a casa. España fue el trampolín de mi carrera internacional. No lo olvidaré nunca", ha asegurado el legendario Terminator tras subir al escenario y recibir a sus 78 años el premio de honor de la organización de manos de Antonio Banderas y de Álex de la Iglesia.