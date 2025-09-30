La Opinión

La Policía Nacional desarticula una organización criminal que transportaba 9.300 kilos de hachís ocultos entre melones

Los investigadores tuvieron conocimiento de un entramado criminal de origen hispano-marroquí que pretendía introducir en España grandes cantidades de hachís, detectándose el camión y el puerto desde donde iba a viajar la droga con destino Algeciras. Se interceptaron dos turismos lanzadera que circulaban acompañando al tráiler para detectar cualquier presencia policial descubriendo que en el interior del remolque frigorífico el hachís se encontraba camuflado entre palés de melones.