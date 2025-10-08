Guardia Civil

Nueve detenidos de una organización criminal especializada en el robo de vehículos de lujo para su venta en Oriente Medio. Se les atribuye la sustracción y falsificación de 90 vehículos de lujo, valorados en más de 18 millones de euros. Consiguieron blanquear más de 2,5 millones de euros a través de un complejo entramado financiero en criptomonedas. Han sido decomisados bienes por de más de 3,5 millones de euros