Álex Zea

'Todos los caballos del mundo', el santuario que da una segunda oportunidad a los equinos maltratados

'Todos los caballos del mundo' es un santuario de equinos y pequeños animales que han sufrido maltrato extremo. En la actualidad, dan cobijo a más de 200 ejemplares y contabilizan miles de vidas salvadas. Están en contacto con los cocheros de Málaga, cuyas licencias se han extinguido, y advierten de que sacrificarlos no es una opción