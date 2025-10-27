Arancha Tejero

Los trabajadores del hospital clínico estallan ante la falta de personal

Más de medio millar de profesionales del Hospital Clínico de Málaga se han concentrado este lunes para denunciar el “colapso” del centro por la falta de personal . Entre silbatos, pancartas y consignas como “¿Dónde están los contratos?”, los profesionales han dado la vuelta al hospital para mostrar su hartazgo con esta situación que afirman que llevan Años denunciando. Exigen la dimisión del gerente y que se cubran al 100% las bajas y reducciones de jornada.