Arancha Tejero

Los técnicos superiores sanitarios se concentran ante el Hospital Clínico de Málaga en el segundo día de huelga

La primera jornada de paro de los técnicos superiores sanitarios dejó alrededor de 20.000 pruebas sin realizar en la provincia de Málaga y los profesionales estiman que este viernes se producirá una incidiencia similar. Según el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), en Málaga el seguimiento del paro este viernes ha rozado el 100% entre el sector público y privado.