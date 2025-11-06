Arancha Tejero

Antonio Sanz activa el protocolo para el traslado de pacientes pediátricos que requieren ECMO

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado hoy, en el Hospital Universitario Regional de Málaga, el Protocolo ECMO Pediátrico de Andalucía, puesto en marcha tras la designación de este centro de referencia CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud) para el traslado de pacientes pediátricos que precisen soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y su tratamiento en el centro.