Clamor por la sanidad pública en las calles de Málaga

Clamor este domingo en las calles de Málaga por la sanidad pública. Mientras en Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendía su gestión en la sanidad andaluza en el congreso regional del PP, miles de andaluces se han echado a la calle en las ocho capitales para denunciar su deterioro. Es el caso de la capital malagueña, que según datos facilitados por la Policía Nacional, cuya manifestación ha reunido a unas 20.000 personas. La marcha, convocada por Marea Blanca, y los sindicatos UGT y CCOO, ha recorrido desde la avenida del Muelle Heredia y hasta la plaza de la Merced, bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad Pública', han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a gritos de "Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha". La de Málaga no ha sido la única movilización. En total, se estiman que unas 57 000 personas se han movilizado en las ocho capitales andaluzas para exigir mejoras urgentes en el sistema sanitario público, con destacadas movilizaciones en Sevilla, Granada y Málaga.