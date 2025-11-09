Atlas News

Málaga instala pictogramas en marquesinas de la EMT para mejorar la accesibilidad de personas con autismo

Las paradas de autobús de Málaga comienzan a incorporar pictogramas inclusivos para facilitar la comprensión del transporte público a personas con trastorno del espectro autista (TEA). Estas señales visuales, colocadas en marquesinas y postes informativos, ayudan a identificar el lugar de espera, el recorrido de las líneas y las normas básicas de uso de manera sencilla y universal. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento y asociaciones especializadas, busca reducir barreras cognitivas y fomentar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o dificultades de comunicación. Los pictogramas, diseñados con colores y formas fácilmente reconocibles, se están implantando de forma progresiva en distintas zonas de la ciudad. La iniciativa convierte a Málaga en una de las primeras capitales andaluzas en apostar por un transporte verdaderamente accesible, pensado para todos los ciudadanos.