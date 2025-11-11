La Opinión

Detienen a un vecino de Gaucín por un homicidio violento en Alpandeire

El cadáver fue hallado semidesnudo y con evidentes signos de violencia en un paraje aislado de Alpandeire. Según la investigación de la Guardia Civil, la víctima estaba manteniendo una relación sentimental con la exmujer del detenido y habría llegado a convivir varios días en la misma vivienda con el autor. El autor llevó a la víctima a un lugar aislado donde le asestó reiterados golpes en la cabeza hasta acabar con su vida Más información