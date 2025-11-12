Atlas News

A better life 4 horses: El santuario para 16 caballos de los carruajes de Málaga

Guitarra tiene 25 años y desde los 8 ha trabajado paseando turistas por las calles de Málaga. Vivía entre carruajes y cuadras, sin tiempo ni espacio para poder tumbarse. Tras la retirada de los coches de caballo para turistas de la capital, este caballo es uno de los 16 que el santuario de Antequera A better life 4 horses, ubicado en Bobadilla Estación, ha salvado del matadero. No sólo eso. Guitarra llegó al santuario antequerano con daños en las articulaciones y con lesiones evidentes del maltrato sufrido durante sus años de trabajo tirando de turistas. Muchos de estos nunca habían visto un veterinario. Algunos no están acostumbrados a beber solo dos veces al día. Tienen eridas que no cicatrizaron y en muchos casos, signos de maltrato, según comenta Signe Froslee, gerente del centro, que también deja claro que otro grupo de equinos sí que fueron bien tratados durante su vida laboral. Gracias a la aportación de fondos propios fondos, de la implicación de algunas empresas y de donaciones particulares, la entidad ha podido darles una vida mejor a estos caballos, Signe y su familia luchan ahora para que puedan disfrutar de una jubilación en paz.