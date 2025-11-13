Camión accidentado en la A-45 en Antequera, en sentido Córdoba, por el vuelco de un camión
La autovía A-45, que une Málaga con Antequera ha quedado cortada este jueves poco después de las ocho de la tarde, a causa del vuelco de camión, que ha bloqueado ambos carriles en sentido Córdoba, según informa la Dirección General de Tráfico. Fuentes del Emergencias del 112 Andalucía han confirmado a este diario que no hay heridos de consideración. Estas mismas fuentes han detallado que los primeros avisos de conductores afectados se han producido sobre las 20.10 horas. Más información
