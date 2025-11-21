Policía Nacional

Detenidos un policía local de Marbella y un exagente por robar 4.000 € a un empresario tras darle una paliza

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a tres hombres como presuntos autores del brutal asalto a un empresario en Málaga capital en el que lograron robarle unos 4.000 euros en efectivo. Fuentes cercanas a caso han confirmado a La Opinión que los arrestados son un policía local de Marbella, un exagente del mismo cuerpo y un tercer varón que estaría vinculado a una empresa concesionaria municipal de la misma ciudad. Aunque los arrestos se produjeron meses atrás, la investigación se mantuvo abierta y hasta hace poco bajo secreto de sumario para determinar si estuvieron implicados en asaltos similares. Más información