Gregorio Marrero

Recuerdo por la vecina de Rincón de la Victoria asesinada el sábado

Un centenar de personas, que han portado una pancarta de unos diez metros de largo con el lema 'No a la violencia de género', han guardado cinco minutos de silencio frente a la puerta del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en recuerdo de María Victoria, mujer asesinada el sábado, supuestamente por su ex marido, además por cada una de las otras cuatro mujeres fallecidas por violencia de género en la provincia de Málaga en lo que va de año.