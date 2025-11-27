Atlas News

Campillos condena el crimen machista de 'Barbie', estrangulada por su novio

Alrededor de medio millar de vecinos de la localidad malagueña de Campillos se han congregado este jueves a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su dolor y solidaridad con la familia de la joven asesinada por su pareja. Conchi, de 25 años, fue encontrada muerta ayer en la casa en la que residía con su padre, después de que Ismael se entregase en el puesto de la Guardia Civil de Martos (Jaén), a 150 kilómetros de distancia. Confesó a los agentes que la había estrangulado. Ahora permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial. A la joven le gustaba que le llamasen 'Barbie'. En las redes sociales intentaba dar a entender que eran una pareja idílica. Ambos estaban registrados en el sistema VioGen por parejas anteriores, aunque sus expedientes estaban ya inactivos y no constaban denuncias por violencia de género entre ellos. Una vecina ha señalado que el martes vio salir al chico de la casa donde se produjo el crimen, a pesar de que llevaba tiempo sin saber de él. Todo apunta a un asesinato premeditado. Ismael había anunciado en su trabajo que no iba a acudir ese día; sabía que Conchi se quedaba en la vivienda sola por las mañanas con su perro, mientras el padre iba a recoger aceitunas al campo. Más información