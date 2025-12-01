La Opinión

Nace una cría de gorila de llanura a plena luz del día y ante los visitantes en Bioparc Fuengirola

Bioparc Fuengirola ha vivido este sábado una jornada histórica con el nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), una especie catalogada en Peligro Crítico de Extinción. El acontecimiento tuvo lugar el 29 de noviembre a las 14:50h, en el recinto exterior del parque y ante la atenta mirada de los visitantes, que fueron testigos de un hecho excepcional en el mundo de la zoología moderna. Más información