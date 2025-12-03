La Opinión

El GREIM de la Guardia Civil rescata a una persona en el Pico Jabalcuza (Alhaurín)

El Grupo de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con base en Álora ha rescatado este miércoles a una persona que había quedado enriscada en el Pico Jabalcuza (Alhaurín de la Torre). El rescate ocurrió a las 5.40 horas cuando esta persona pretendía subir al pico para ver amanecer. Al verse atrapado, esta persona llamó al 112, que alertó a la Guardia Civil. Emergencias activó al GREIM y le facilitó las coordenadas que había aportado la víctima, los agentes lograron su rescate al acompañarlo durante el descenso hasta el lugar donde tenía su vehículo. No fue necesaria asistencia sanitaria. Más información