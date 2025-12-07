La Opinión

Un joven fallecido y otros tres heridos graves en un accidente en la carretera que une Ronda y Setenil

A las 3.01 horas, un vehículo se salió de la vía en la carretera A-7377, en sentido a Setenil de las Bodegas, en el término municipal de Ronda y ocasionó la muerte de uno de sus ocupantes, junto con tres heridos graves, que fueron evacuados al hospital de la Serranía de Ronda y al Regional de Málaga. Las víctimas de este accidente son muy jóvenes, entre los 21 y 23 años.