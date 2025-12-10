La Opinión

Cinco detenidos por secuestrar y asesinar a un hombre en Málaga para robarle sus criptoactivos

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por una mujer en las dependencias policiales de Málaga en la que comunicaba que, cuando se encontraba con su pareja sentimental en la localidad de Mijas, fueron asaltados por un grupo de tres o cuatro personas encapuchadas. El grupo criminal asaltó en abril a la pareja, siendo ambos retenidos durante horas para sustraer sus criptoactivos. Finalmente, asesinaron al hombre