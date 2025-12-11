Arancha Tejero

Los médicos de Málaga salen de nuevo a la calle en su tercer día de huelga

Los médicos de Málaga han vuelto a salir a la calle en el tercer día de huelga contra el Estatuto Marco y han organizado una gran sentada en la avenida Carlos Haya frente al Hospital Regional paralizando el tráfico durante casi una hora. Según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), este jueves la jornada de paro ha tenido un seguimiento de entre un 80-85%, mientras que la Junta de Andalucía lo cifra en un 36,7%. Más información