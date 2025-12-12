La Opinión

Excavaciones arqueológicas en la calle Hilera que han descubierto tumbas romanas

El hallazgo de tumbas romanas durante la obra del metro en la calle Hilera supone un importante descubrimiento en tanto que permite dibujar mejor cómo era la Málaga romana, sacando a la luz restos en una zona donde los hallazgos de esa época eran escasos. No obstante, también va a paralizar por tiempo indefinido la obra de construcción de un tramo del metro al Hospital Civil, ya que la Consejería de Cultura ha ordenado una excavación arqueológica en extensión y la intervención en la totalidad de las tumbas localizadas. Más información