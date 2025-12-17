Secciones

Nueva concentración en el Hospital Clínico de Málaga para denunciar la falta de personal: “La situación es caótica”

Arancha Tejero

Málaga
‘Este hospital necesita personal’ ha sido una de las consignas más repetidas durante la concentración que ha tenido lugar este miércoles en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico) para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizar un “servicio digno” tanto para los profesionales como para los pacientes. Más información

