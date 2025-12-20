La Opinión

La Policía Nacional frustra “in fraganti” un vuelco a una guardería donde se ocultaba unas dos toneladas de hachís

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización especializada, presuntamente, en dar vuelcos a otros narcotraficantes. La investigación ha permitido frustrar “in fraganti” un asalto armado a una “guardería”, situada en la localidad de Benalmádena, en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís. Han sido detenidas cuatro personas como integrantes del grupo especializado en cometer los asaltos así como el hombre que custodiaba la droga en la vivienda; además se han practicado cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benhavís, en los que se hallaron efectos que podrían considerarse un “kit de vuelcos”.