Álex Zea

Río Guadalhorce: así está después de la crecida por la borrasca Francis

El Guadalhorce ha bajada su caudal y ya circula a niveles normales. El domingo casi estuvo a punto de superar el máximo histórico de crecida de hace poco más de una semana, cuando alcanzó los 5,78 metros de altura. En este caso, rondó los 5,64 metros a la una de la madrugada de este lunes, estando nueve horas (desde las 20.00 horas del domingo a 5.00 horas de la madrugada del lunes) en alerta roja al superar su capacidad máxima, según datos de la Red Hidrosur. Más información