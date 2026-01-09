La Opinión

Ciberfraude en Málaga: golpe en La Palmilla a la cúpula de un grupo vinculado a la Black Axe nigeriana

Golpe en Málaga a la cúpula de un grupo vinculado a la Black Axe, como se conoce a la peligrosa organización de origen nigeriano que ha logrado consolidarse como una mafia global. La Policía Nacional ha detenido en el barrio de La Palmilla a dos de los 34 implicados en España en una trama dedicada al ciberfraude a través de las estafas Man in the Middle (intermediario) y a empresas mediante correos electrónicos comprometidos.