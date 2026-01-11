Atlas News

Extirpan un tumor de más de cuatro kilos en el pulmón a una malagueña que ha vuelto a nacer

Era una operación casi imposible. De hecho, tras cuatro tratamientos y año y medio de quimioterapia le dijeron que era inoperable. Elisabeth Roldán, de 39 años, tenía un sarcoma de Ewing en su pulmón, y pese a que le habían dado pocos meses de vida, la paciente malagueña no se rindió. Encontró la esperanza en el cirujano Diego González Rivas, que le ha extirpado en A Coruña un tumor de cuatro kilos [Más información] Más información