El Bulto: una torre de Zaha Hadid para el antiguo barrio de Málaga
La propuesta de Sierra Blanca -la promotora de las Torres de Sacaba- plantea la construcción de un edificio "singular" de uso residencial con una altura de planta baja + 22 que " se desplaza progresivamente conforme aumenta su altura hacia el Este dentro de la parcela edificable". Tendrá capacidad para 153 viviendas. Asimismo, se proyectan dos edificaciones de planta baja + 9 con capacidad para 40 VPO en ambos casos. Está realizado por el estudio de Zaha Hadid Más información