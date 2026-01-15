Desarticuladas tres organizaciones criminales vinculadas con el Balkan Cartel dedicada al tráfico de cocaína

La aprehensión de 88 kg de cocaína en el interior de un vehículo en Mijas en octubre de 2024 dio comienzo la investigación que ha acabado con tres organizaciones criminales que trabajaban de manera coordinada, desmantelando toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en nuestro país mediante el asalto a buques portacontenedores. Se ha detenido a 30 personas y se han realizado 19 entradas y registros interviniéndose 2.475 kg de cocaína y varias armas de guerra. La red de origen colombiano introducía la droga en contenedores marítimos mediante la técnica de los trepadores, siendo otros miembros de esa misma organización los encargados de rescatarla en el destino utilizando el método drop off. Otra organización se dedicaba a dar soporte logístico en territorio nacional facilitando la labor de asalto a los buques portacontenedores.