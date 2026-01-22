Atlas News

Tragedia en Fuengirola: un hombre ha matado a su padre y herido a su madre y luego se quitado la vida

En este furgón sacaban los cuerpos de un hombre y de su hijo de su casa de Fuengirola, en Málaga. Los vecinos observaban impresionados el despliegue policial. Han recibido el aviso, minutos antes de las nueve de esta mañana. El presunto parricida de 36 años habría apuñalado a su padre y a su madre, antes de quitarse la vida arrojándose por el balcón de un segundo piso. Ahora investigan las circunstancias en la que se ha producido el crimen. La mujer ha sido trasladada a un hospital con heridas en la cara y en otras partes del cuerpo y permanece ingresada en estado grave. [Más información]