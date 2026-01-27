La Opinión

La Guardia Civil investiga a 125 personas por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en Málaga

Agentes pertenecientes al Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga han llevado a cabo la denominada operación "Murus" que ha sido desarrollada durante el año 2025 en la provincia de Málaga contra las irregularidades en materia de ordenación del territorio y delitos urbanísticos. Durante el desarrollo de esta operación, se han investigado a 125 personas (122 personas físicas y 3 personas jurídicas) entre las que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia