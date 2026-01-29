La Opinión

La Guardia Civil lleva a cabo dos operaciones en protección de los animales en Málaga y rescata 125 animales

En la operación MALUM se han investigado a 34 personas por delitos de maltrato y abandono de animales domésticos en varios municipios, esclareciéndose 29 delitos. En total han sido rescatados 70 animales que se encontraban en una situación deplorable, detectándose animales con heridas y con enfermedades como la leishmaniosis, sarna entre otras patologías. Mientras que en la operación FAUNUS han sido investigadas 32 personas en la provincia por diversos delitos relacionados con la caza y pesca furtiva. Se han intervenido 55 animales, liberando a la naturaleza aquellos que tenían posibilidades de sobrevivir y remitiendo a centros especializados aquellos que requerían cuidados veterinarios. Más información