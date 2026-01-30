La Opinión

Desarticulan dos células itinerantes dedicadas a cometer hurtos en bancos y joyerías

Simulaban ser personas de avanzada de edad o con discapacidad con el uso de complementos como gafas, pelucas o bastones para pasar desapercibidos durante la comisión de los ilícitos. Los cuatro detenidos, que permanecían en contacto constante mediante el uso de un sistema de intercomunicación con auriculares, son presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y seis hurtos. Más información