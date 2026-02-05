Secciones

Es noticia
Borrasca en directoDesaparecidaNuevo temporalDesalojos GrazalemaAlertasColegios cerradosDesembalse LimoneroEmbalsesCarreteras cortadas
instagramlinkedin
Búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga

Búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga

La Opinión

Búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga

La Opinión

RRSS WhatsAppCopiar URL

Una mujer de algo más de 30 años, natural de Torremolinos y con residencia en Torrox, permanece desaparecida en Sayalonga, después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.

TEMAS

Tracking Pixel Contents