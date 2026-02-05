Búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga
Una mujer de algo más de 30 años, natural de Torremolinos y con residencia en Torrox, permanece desaparecida en Sayalonga, después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.