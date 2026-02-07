Secciones

Desalojados 230 vecinos de la Estación de Benaoján

Alrededor de 230 vecinos de Benaoján fueron desalojados este fin de semana de zonas inundables debido a los efectos de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta', según ha indicado fuentes de la Guardia Civil. El Ayuntamiento ha confirmado el desalojo del núcleo poblacional de Estación de Benaoján por las condiciones meteorológicas y por temor al riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque. "Los desalojos que se han llevado a cabo ha sido por prevenir, pero en todo momento la situación ha estado y sigue controlada", asegura el alcalde del municipio, Guillermo Becerra.

