La Opinión

La Guardia Civil trata de identificar a una mujer cuyos restos aparecieron en una maleta en Benahavís. Así es el proceso para realizar el retrato robot

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para conocer la identidad de una mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís. El hallazgo tuvo lugar hace tres años, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar. Se trataría de una mujer de unos 40 años cuya muerte tuvo lugar entre 2020 y 2023. Se ha realizado un retrato robot gracias a nuevas técnicas de reconstrucción facial forense desarrolladas en la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia 11 de febrero de 2026.-