La Opinión

@dany_acedo o el sueño de un jardinero malagueño de dar la vuelta al mundo en moto

Con los ahorros de siete años, este jardinero malagueño, de 42 años, ha ido en moto desde Málaga a Malasia en diez meses. En breve comenzará la segunda fase de su vuelta al globo: atravesar toda Sudamérica. Su objetivo es poder vivir de contar en las redes estas inolvidables experiencias. Este malagueño ha visto cosas increíbles gracias a los 45.000 kilómetros que ha hecho en su moto, desde Málaga a Malasia, tras recorrer 24 países en diez meses -desde el 15 de abril de 2025 hasta hace unos días, cuando ha vuelto para poder pasar su cumpleaños con su familia-. [Más información] Más información