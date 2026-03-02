Álex Zea / Ignacio A. Castillo

Sale a la luz un barrio de la Malaca romana bajo el Carmen Thyssen tras dos décadas de trabajos

Tras más de 20 años de excavaciones, estudios técnicos y complejas labores de bombeo y restauración, emerge bajo el Museo Carmen Thyssen un amplio conjunto arqueológico de la Malaca romana. A más de cuatro metros de profundidad, la intervención ha permitido recuperar unos 700 metros cuadrados que documentan la vida cotidiana y la actividad económica en el centro histórico de Málaga entre el siglo I y comienzos del VII. Más información