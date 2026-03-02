La Opinión

Tres detenidos por robos con fuerza en comercios del Valle del Guadalhorce

La Guardia Civil ha desarrollado las operaciones TRÓPICO y CERILLO contra los robos en comercios, que se han saldado con la detención de tres personas por robo con fuerza en varios municipios del Valle del Guadalhorce. La investigación comenzó tras detectarse distintos asaltos a establecimientos en Cártama, Pizarra, Álora y Alhaurín el Grande desde diciembre. En el marco de la operación TRÓPICO, los agentes identificaron a un sospechoso con numerosos antecedentes que empleaba herramientas de corte y técnicas de escalada para sustraer maquinaria profesional y placas solares de alto valor económico.