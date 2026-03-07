Secciones

Vídeo | Helena Crespo, agricultora en Almería

Vídeo | Helena Crespo, agricultora en Almería

El Correo

Vídeo | Helena Crespo, agricultora en Almería

El Correo

Helena Crespo es una joven agricultora de 26 años del Poniente Almeriense que lleva ya dos años en el sector. Vive con su pareja en la localidad de Felix, un municipio de 770 habitantes, aunque en algunos diseminados apenas llegan a 150 personas. El fervor por el campo andaluz le viene de familia: sus padres son agricultores y confiesa sentirse "afortunada" al recibir orientación de los mejores maestros posibles. Más información

