Mujeres investigadoras frente al techo de cristal en la ciencia

Álex Zea y Arancha Tejero

Málaga
La Opinión de Málaga reúne a tres científicas para hablar sobre su trayectoria, los obstáculos que encontraron en el camino, el peso de los referentes femeninos y la necesidad de romper los estereotipos  

