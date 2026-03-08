La Opinión

Reparación del AVE entre Málaga y Madrid a la altura de Álora

Adif continúa con los trabajos para restablecer el servicio ferroviario de alta velocidad Málaga-Madrid con la reparación de los daños causados en la infraestructura por el temporal de lluvia en la zona del municipio malagueño de Álora y trabaja, en concreto, en turnos que cubren las 24 horas del día. Más información