Secciones

Es noticia
Parque de atracciones en MálagaMujer iraní en MálagaRossy de Palma, Premio MálagaDocumental de ChiquitoMuface: receta electrónicaEscultura de Venus para el Museo de MálagaMemoria del Centro de MálagaMálaga-Valladolid
instagramlinkedin
Reparación del AVE entre Málaga y Madrid a la altura de Álora

Reparación del AVE entre Málaga y Madrid a la altura de Álora

La Opinión

Reparación del AVE entre Málaga y Madrid a la altura de Álora

La Opinión

RRSS WhatsAppCopiar URL

Adif continúa con los trabajos para restablecer el servicio ferroviario de alta velocidad Málaga-Madrid con la reparación de los daños causados en la infraestructura por el temporal de lluvia en la zona del municipio malagueño de Álora y trabaja, en concreto, en turnos que cubren las 24 horas del día. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents