Aroha Moreno

Instalación de Venus en la entrada del Puerto de Málaga

La estatua gigante de Venus está ya instalada desde este jueves en el acceso al Puerto de Málaga, tras iniciar su montaje el miércoles de los leones y a la espera de Neptuno el viernes. El proceso de presentación del grupo escultórico de Ginés Serrán, titulado Las Columnas del Mar, aún no tiene fecha definida, lo que marcará el inicio del periodo de exposición temporal de seis meses. La instalación sigue siendo objeto de controversia, ya que genera debate entre diversas plataformas culturales y ciudadanos. Más información