Arancha Tejero

El Hospital Clínico atiende a 4.500 pacientes con apnea obstructiva del sueño cada año

Unos 4.500 pacientes son atendidos cada año en las consultas externas del servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga por Apnea Obstructiva del Sueño, una unidad que lleva a cabo más de 3.700 estudios del sueño para diagnosticar este tipo de trastorno que condiciona la calidad de vida y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en las personas que lo padecen. Más información