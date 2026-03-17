Málaga no tendrá AVE esta Semana Santa
A pesar de intensificar las obras con turnos de 24 horas y maquinaria pesada, ADIF no llega a tiempo para restablecer la línea de AVE entre Málaga y Madrid antes de Semana Santa, como se había fijado, y retrasa su reapertura hasta finales de abril. "Una vez pudiendo revisar in situ el estado de los muros. Esos muros no dan factor de seguridad necesaria estructural para mantener ningún tipo de circulación", ha asegurado el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Desde Adamuz, hace casi tres meses, Málaga no tiene AVE, pero no por el trágico accidente ferroviario, sino por el desprendimiento de tierra que bloqueó las vías a principios de febrero durante el tren de borrascas que asolaron Andalucía. La Diputación pide dimisiones porque una Semana Santa sin AVE supone un mazazo al sector de la Costa del Sol que habla de pérdidas millonarias. El corte obliga a ir en autobús hasta Antequera para subirse a un tren, convirtiendo un trayecto de dos horas y media en casi cinco horas. Más información