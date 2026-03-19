La Opinión

La Guardia Civil de Málaga investiga a una persona por el comercio ilícito de especies protegidas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, ha llevado a cabo la denominada operación 'Atoll', donde se ha procedido a la investigación de una persona por la supuesta comisión de un delito contra la fauna por el comercio ilícito de especies protegidas por el Convenio CITES. La investigación se inició cuando se detectó que esta persona anunciaba, a través de una web de compra-venta de artículos, los que denominaba como “ramitas de coral” y “corales varios”.