Así quedó un tráiler de gasoil que ardió en el Camino de la Cantera, en la A-365, en Sierra de Yeguas
Varias dotaciones de bomberos del CPB con base en Campillos y Antequera han intervenido este viernes por la mañana por el incendiode una cisterna de tráiler con gasoil en el Camino de la Cantera, en la A-365, Km. 7, de Navahermosa, en Sierra de Yeguas. Por suerte, no hay que lamentar daños personales.
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