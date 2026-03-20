La Opinión

Así quedó un tráiler de gasoil que ardió en el Camino de la Cantera, en la A-365, en Sierra de Yeguas

Varias dotaciones de bomberos del CPB con base en Campillos y Antequera han intervenido este viernes por la mañana por el incendiode una cisterna de tráiler con gasoil en el Camino de la Cantera, en la A-365, Km. 7, de Navahermosa, en Sierra de Yeguas. Por suerte, no hay que lamentar daños personales.