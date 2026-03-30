Secciones

Es noticia
Repaso al Domingo de RamosHorarios del Lunes SantoPablo Gutiérrez, cartelistaAhorro privadoAutismo en MálagaDespedida de ‘Memorias de Málaga’Unicaja BaloncestoRenovación de Funes
instagramlinkedin
Desarticulada una organización criminal de origen turco dedicada al tráfico de drogas y de armas

Desarticulada una organización criminal de origen turco dedicada al tráfico de drogas y de armas

La Opinión

Desarticulada una organización criminal de origen turco dedicada al tráfico de drogas y de armas

La Opinión

RRSS WhatsAppCopiar URL

Han sido detenidas 21 personas, 18 de ellas en España -Cataluña (14) y Andalucía (4)- y tres en Sofía (Bulgaria) entre los que se encuentra un objetivo de alto valor de EUROPOL como principal líder de la red criminal. Se han llevado a cabo 14 registros domiciliarios en España, tres en Bulgaria y tres en Grecia, en los que se han intervenido siete pistolas simeiautomáticas, un arma de guerra, silenciadores y supresores de sonido, así como 587 kilos de marihuana y 76 kilos de hachís

Tracking Pixel Contents