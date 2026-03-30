La Opinión

Desarticulada una organización criminal de origen turco dedicada al tráfico de drogas y de armas

Han sido detenidas 21 personas, 18 de ellas en España -Cataluña (14) y Andalucía (4)- y tres en Sofía (Bulgaria) entre los que se encuentra un objetivo de alto valor de EUROPOL como principal líder de la red criminal. Se han llevado a cabo 14 registros domiciliarios en España, tres en Bulgaria y tres en Grecia, en los que se han intervenido siete pistolas simeiautomáticas, un arma de guerra, silenciadores y supresores de sonido, así como 587 kilos de marihuana y 76 kilos de hachís