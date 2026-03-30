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La Legión visita a los niños del Hospital Materno de Málaga

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La Opinión

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Los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga han recibido este Lunes Santo una visita muy especial que ha permitido romper, por unas horas, la rutina hospitalaria y acercar la Semana Santa a quienes no podrán vivirla fuera del hospital. Autoridades, oficiales de la Legión Española y miembros de la Congregación de Mena han visitado esta mañana a los pacientes pediátricos hospitalizados y a sus familiares, llenando de ilusión y de alegría el centro hospitalario. Más información

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