La Opinión

La Legión visita a los niños del Hospital Materno de Málaga

Los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga han recibido este Lunes Santo una visita muy especial que ha permitido romper, por unas horas, la rutina hospitalaria y acercar la Semana Santa a quienes no podrán vivirla fuera del hospital. Autoridades, oficiales de la Legión Española y miembros de la Congregación de Mena han visitado esta mañana a los pacientes pediátricos hospitalizados y a sus familiares, llenando de ilusión y de alegría el centro hospitalario. Más información