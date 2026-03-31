La Opinión

Detenidos cuatro miembros de un clan familiar que controlaba la venta de droga en un barrio de Estepona

La Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de un clan familiar que supuestamente controlaba la venta de drogas en el barrio de Los Pescadores, en el municipio malagueño de Estepona. La investigación ha culminado con el arresto de dos hombres y otras tantas mujeres, de entre 32 y 67 años, que ya han ingresado en prisión provisional en relación con la trama, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. En los registros efectuados en dos domicilios de los sospechosos, utilizados como puntos de comercialización de sustancias estupefacientes, los agentes han intervenido 36 gramos de cocaína base, el grueso ya preparado en dosis para la venta al menudeo, 5.325 euros en efectivo, y tres básculas de precisión. Más información